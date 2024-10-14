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Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади
Президент України зазначив, що візит багатопартійної делегацієї парламенту Канади до України є важливим сигналом підтримки
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський: «Нам потрібні дуже сильні сигнали щодо підтримки вступу України до НАТО від наших союзників

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із багатопартійною делегацією парламенту Канади на чолі зі спікером Грегом Фергюсом. Про це повідомляє офіс президента України. 

Глава держави зазначив, що цей візит до України є важливим сигналом підтримки з боку Канади.

«Ми відчували підтримку від канадського народу, уряду, парламенту із самого початку цієї війни. Дякуємо вам за військову та політичну підтримку. Це все надзвичайно важливо, оскільки ми відчуваємо, що не самі в цій боротьбі», – сказав Президент.

Окремо Володимир Зеленський подякував за рішення Канади виділити 5 млрд канадських доларів коштом прибутків від заморожених російських активів.

Грег Фергюс наголосив, що візит представників усіх партій Палати громад свідчить про єдність і солідарність канадського парламенту з Україною
Грег Фергюс наголосив, що візит представників усіх партій Палати громад свідчить про єдність і солідарність канадського парламенту з Україною
фото: Офіс президента України

Основна тема обговорення – шлях України до НАТО та запрошення на вступ до Альянсу. Глава держави зазначив, що це є одним із ключових пунктів Плану перемоги, який він уже представив США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. Зокрема, під час зустрічі обговорили очікування України від засідання Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в листопаді у Канаді.

«Нам потрібні дуже сильні сигнали щодо підтримки вступу України до НАТО від наших союзників», – зауважив він.

Серед інших важливих тем зустрічі – підтримка української енергосистеми перед початком зими, подальша оборонна допомога та продовження санкційного тиску на РФ. 

Окремо обговорили лідерство Канади у звільненні полонених і депортованих українців. Ішлося про підготовку до конференції, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді. Захід буде присвячений саме цьому пункту Формули миру.

Грег Фергюс наголосив, що візит представників усіх партій Палати громад свідчить про єдність і солідарність канадського парламенту з Україною.

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, до Києва прибула багатопартійна делегація канадського парламенту на чолі зі спікером палати громад Грегом Фергусом. Головна мета – висловити всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією.  У своїй промові спікер палати громад Канади зазначив, що канадці розуміють жертви, які несе український народ, та висловив захоплення стійкістю українців. Також Фергус закликав міжнародну спільноту активізувати підтримку України, підкресливши, що якщо країни не нададуть допомогу сьогодні, це може призвести до ще більших втрат у майбутньому.

 

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Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента Україна Канада

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