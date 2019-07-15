На Одещині під час ДТП загинув 21-річний водій



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Поліція встановлює обставини смертельної ДТП в Білгород-Дністровському районі

В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля загинув, а троє пасажирів отримали травми. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Подія мала місце сьогодні між селами Нова Царичанка та Над'ярне.

Водій автомобіля «Тойота» не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом. Від отриманих травм 21-річний водій загинув на місці, троє пасажирів з травмами різного ступеню тяжкості доставлені до лікарні.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.