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    На Одещині підозрюваний у вбивстві напав з ножем на прикордонника

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    На Одещині підозрюваний у вбивстві напав з ножем на прикордонника

    Прикордонник обеззброїв нападника та затримав його

    В Одеській області на кордоні з Молдовою озброєний ножем іноземець напав на прикордонника

    Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

    Інцидент стався на ділянці Подільського прикордонного загону. Інформація про рух невідомої особи від кордону з Республікою Молдова до України надійшла від місцевих мешканців. Туди вислали спецнаряд та дільничних інспекторів.

    Згодом на околиці с. Домниця, на відстані 800 метрів від кордону, знайшли невідому особу, яка на вимогу пред’явити документи поводилася агресивно та напала з ножем на прикордонника.

    «Прикордонник обеззброїв нападника та затримав його. Встановлено, що чоловік незаконно перетнув державний кордон з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєння вбивства у м. Рибниця, ПМР. Порушника, попередньо громадянина Молдови, доставлено до пункту тимчасового тримання у Подільську», – йдеться у повідомленні.

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