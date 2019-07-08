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    Водолази шукають відпочиваючого, який пропав у Кучурганському лимані

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    Водолази шукають відпочиваючого, який пропав у Кучурганському лимані

    Надзвичайна подія сталася у неділю, 7 липня

    Водолази шукають чоловіка, який пропав у Кучурганському лимані в Біляївському районі. Про це повідомляє прес-служба ГУ ГосЧС України в Одеській області.

    У неділю, 7 липня, о 14:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Градениці під час купання в Кучурганському лимані зник чоловік 1959 р.н.

    Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення обстежили 2 тис. м2 дна і один кілометр узбережжя. Зниклий не найден.

    Пошуки тривають.

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