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    На Одещині підприємство заборгувало 4 млн грн заробітної плати

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    На Одещині підприємство заборгувало 4 млн грн заробітної плати

    Правоохоронці Одеської області притягують до відповідальності керівника підприємства за невиплату заробітної платні працівникам

    Сума заборгованості склала чотири мільйони гривень. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    «До поліції звернулися більше сотні співробітників державного підприємства, розташованого у м.Рені, які майже півроку не отримували заробітну платню», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

    За даним фактом було розпочато кримінальне провадження, в рамках якого керівнику підприємства повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого  за ч.1. ст. 175 Кримінального кодексу України.

    «Після відкриття кримінального провадження підприємство почало виплачувати заборгованість працівникам. Зараз воно сплатило близько 250 тисяч гривень.

    Досудове розслідування у справі знаходиться на завершальній стадії. Після підготовки обвинувального акту матеріали будуть скеровані до суду, який і вирішить подальшу долю керівника підприємства.

    Відповідно до санкції статті, максимальне покарання за таке правопорушення – два роки позбавлення волі», - прокоментував начальник Ренійського ВП Віталій Боднарук.

    Одещина розслідування
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