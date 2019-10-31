На Одещині підприємство заборгувало 4 млн грн заробітної плати



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Правоохоронці Одеської області притягують до відповідальності керівника підприємства за невиплату заробітної платні працівникам

Сума заборгованості склала чотири мільйони гривень. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

«До поліції звернулися більше сотні співробітників державного підприємства, розташованого у м.Рені, які майже півроку не отримували заробітну платню», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження, в рамках якого керівнику підприємства повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого за ч.1. ст. 175 Кримінального кодексу України.

«Після відкриття кримінального провадження підприємство почало виплачувати заборгованість працівникам. Зараз воно сплатило близько 250 тисяч гривень.

Досудове розслідування у справі знаходиться на завершальній стадії. Після підготовки обвинувального акту матеріали будуть скеровані до суду, який і вирішить подальшу долю керівника підприємства.

Відповідно до санкції статті, максимальне покарання за таке правопорушення – два роки позбавлення волі», - прокоментував начальник Ренійського ВП Віталій Боднарук.