На Одещині поліція розшукує росіянина, що співпрацював із окупантами

Уродженець РФ створив банду, що вчиняла тяжкі злочини в Одесі та області

Поліція Одещини розшукує уродженця Російської Федерації, який створив злочинну організацію з міжрегіональними зв’язками, співпрацював із російськими окупантами і вчиняв дії для зміни меж території України. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У ході досудового розслідування слідчі Нацполіції встановили, що Мусаєв Халід Абдулвах, 1966 року народження, за попередньою змовою з групою осіб створив злочинну організацію з міжрегіональними зв’язками, яка «діяла» на території Одеси та області. Члени організації вчиняли вбивства на замовлення, розбійні напади, вимагання, викрадення людей, а також займалися збутом наркотиків. Також фігурантам інкримінують контрабанду зброї та боєприпасів.

Водночас поліцейські з’ясували, що фігурант співпрацював із російськими окупантами.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Його оголошено в розшук.

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Якщо ви маєте інформацію щодо місця перебування Мусаєва Халіда Абдулваха, просимо повідомити на спецлінію 102», – закликають правоохоронці.

До слова, колишній начальник Краснолуцького міського відділу УМВС України в Луганській області в березні 2022 року після окупації російськими військами Білокуракинського району Луганської області вступив у злочинну змову з представниками «ЛНР». Погодившись на пропозицію окупаційної адміністрації РФ, він добровільно зайняв посаду прокурора в незаконному правоохоронному органі так званої прокуратури Білокуракинського району «ЛНР».

На в'їзді до Києва правоохоронці затримали мешканця Горлівки, який був готовий «продатись» РФ за пляшку спирту.

Раніше повідомлялося, що мешканка Бахмута за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора.