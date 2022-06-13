На Луганщині колишній поліцейський став «прокурором» в окупантів

Експравоохоронцю повідомлено про підозру у колабораційній діяльності

Колаборанту повідомлено про підозру

Колишній начальник Краснолуцького міського відділу УМВС України в Луганській області в березні 2022 року після окупації російськими військами Білокуракинського району Луганської області вступив у злочинну змову з представниками так званої «ЛНР». Погодившись на пропозицію окупаційної адміністрації РФ, він добровільно зайняв посаду прокурора в незаконному правоохоронному органі так званої прокуратури Білокуракинського району «ЛНР». Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

За процесуального керівництва прокурорів Генеральної інспекції Офісу генерального прокурора та Луганської обласної прокуратури експравоохоронцю повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорськ, за оперативного супроводу ДКІБ СБУ та Головного оперативного управління ДБР.

До слова, на в'їзді до Києва правоохоронці затримали мешканця Горлівки, який був готовий «продатись» РФ за пляшку спирту.

Раніше повідомлялося, що мешканка Бахмута за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора.