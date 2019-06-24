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    Новини

    На Одещині поліція розшукує 14-річну дівчинку

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    На Одещині поліція розшукує 14-річну дівчинку

    Розшукується неповнолітня Савченко Анастасія!

    Таїровським відділенням поліції в м. Одесі розшукується Савченко Анастасія Павлівна, 2005 р.н., яка сьогодні вранці пішла з дому та не повернулася.

    Прикмети: зріст 160 см, волосся русяве, очі світло-зелені, худорлявої статури.

    Була вдягнена у чорні шорти, чорну футболку, босоніжки білого кольору з червоними смужками.
    Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами: «102», (048)746-29-07.

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