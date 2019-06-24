На Одещині поліція розшукує 14-річну дівчинку
Розшукується неповнолітня Савченко Анастасія!
Таїровським відділенням поліції в м. Одесі розшукується Савченко Анастасія Павлівна, 2005 р.н., яка сьогодні вранці пішла з дому та не повернулася.
Прикмети: зріст 160 см, волосся русяве, очі світло-зелені, худорлявої статури.
Була вдягнена у чорні шорти, чорну футболку, босоніжки білого кольору з червоними смужками.
Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами: «102», (048)746-29-07.