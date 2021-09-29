На Одещині посеред осені зацвіли фруктові дерева (фото)

Природну аномалію сфотографували місцеві мешканці

В Одеській області місто Кілія зустрічає весну у вересні, адже там зацвіли фруктові дерева. Про це повідомили мешканці міста на сторінці у Facebook.

Природну аномалію сфотографували місцеві мешканці. У коментарях садівники почали жартувати, що це зимові фрукти, а на новий рік можна буде збирати черговий урожай.

Нагадаємо, восени в Чорнобилі розквітли каштани.

Як заявила еколог Валерія Заружко, на Україну чекають незворотні зміни клімату та аномалії.

До слова, команда вчених з американського Північно-Західного університету в ході дослідження виявила, що глобальні кліматичні зміни до 2100 року безповоротно змінять до 95% поверхні світового океану, зробивши їх непридатними для життя.



