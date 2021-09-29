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    На Одещині посеред осені зацвіли фруктові дерева (фото)

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    На Одещині посеред осені зацвіли фруктові дерева (фото)
    фото Кілія.ua

    Природну аномалію сфотографували місцеві мешканці

    В Одеській області місто Кілія зустрічає весну у вересні, адже там зацвіли фруктові дерева. Про це повідомили мешканці міста на сторінці у Facebook.

    Природну аномалію сфотографували місцеві мешканці. У коментарях садівники почали жартувати, що це зимові фрукти, а на новий рік можна буде збирати черговий урожай.

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    На Одещині посеред осені зацвіли фруктові дерева (фото)
    На Одещині посеред осені зацвіли фруктові дерева (фото)
    На Одещині посеред осені зацвіли фруктові дерева (фото)
    На Одещині посеред осені зацвіли фруктові дерева (фото)
    На Одещині посеред осені зацвіли фруктові дерева (фото)

    Нагадаємо, восени в Чорнобилі розквітли каштани.

    Як заявила еколог Валерія Заружко, на Україну чекають незворотні зміни клімату та аномалії.

    До слова, команда вчених з американського Північно-Західного університету в ході дослідження виявила, що глобальні кліматичні зміни до 2100 року безповоротно змінять до 95% поверхні світового океану, зробивши їх непридатними для життя.

    Читайте також: Зміни клімату посунули строки осінньої посівної в Україні. Науковці дали поради для фермерів


    Теги: Одещина квіти місто весна природа
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    На Одещині посеред осені зацвіли фруктові дерева (фото)