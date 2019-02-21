На Одещині правоохоронці розшукують матір з дитиною



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Увага! Розшукуються Дімова Діана та її малолітня донька Дімова Олександра

Ізмаїльським відділом поліції розшукуються мешканки м. Ізмаїл Дімова Діана Олександрівна, 30.07.1992 року народження, та її донька Дімова Олександра Георгіївна, 20.12.2013 року народження, які 17 лютого 2019 року вийшли з дому на прогулянку та до теперішнього часу їх місцезнаходження невідоме.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Прикмети жінки: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся чорне довге, на підборіді з правого боку шрам.

Була одягнена: в куртку чорного кольору, чоботи чорного кольору, джинси, шапку червоного кольору з чорним балабоном.

Прикмети дівчинки: волосся каштанове, в’ється.

Була одягнена: в болоневу куртку світло-коричневого кольору з сердечками, шапку рожевого кольору, чоботи рожевого кольору.

Просимо всіх, кому що-небудь відомо про зниклих, повідомити в Ізмаїльський ВП за телефонами: (066) 213 18 31, (096) 458 76 32 або на спецлінію «102».