У Вінницькій області священник зламав жінці палець і виштовхав її з церкви



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Парафіянка позивається на церковнослужителя

Прийшла до церкви на молитву, а вийшла з поламаною рукою – на Вінниччині священник вигнав із храму парафіянку, а коли та почала пручатися, начебто застосував силу і зламав їй палець. Жінка впевнена, що це помста, бо вона розповідає в церкві, що панотець двічі одружився.

Рука на підв’язці, два пальці в гіпсі – Ніна Купрійчук у неділю, як завжди, прийшла на службу до церкви, але отець Василь, з її слів, одразу виявив агресію.

«Він схопив мене за руки. Став крутити руки, я вириватись. В церкві були люди, я стала кричати, бо став ломити пальці», - каже парафіянка.

Після того, як парафіянку виштовхали з церкви, вона поїхала до травмпункту – там діагностували перелом.

«Перелом основної фаланги другого пальця, без зміщення», - каже лікар-травматолог Ігор Куленко.

Прийшла до церкви на молитву, а вийшла з поламаною рукою. На Вінниччині священник вигнав із храму парафіянку. А коли та почала пручатися, начебто, застосував силу і зламав їй палець. Жінка впевнена - це помста, бо вона розповідає в церкві, що панотець двічі одружився. Сам отець Василь звинувачення в насильстві відкидає.

Не давала іншим вірянам ставити свічки на підсвічник, який сама подарувала храму – так пояснює причину конфлікту настоятель Василь Захарчук. Він переконує, що прихожанку не бив, а лише стримував, бо та кинулася на нього з кулаками.

«Є в нас люди нові, вони не знають, що це ваші підсвічники, ви розказуйте їм. І вона мене кулаками в груди. Я її стримав трохи і попросив вийти на вулицю», - каже священик.

Пані Тетяна – свідок сварки. Їй теж забороняли підходити до нового підсвічника.

«Царапалась, як кицька, це точно, я вам правду кажу. Зрозуміло, що хто схоче, щоб лице було пошкрябане. Батюшка взяв її за руки, каже: заспокойтесь», - каже Тетяна Голяченко.

Однак сама постраждала вважає, що священник їй мститься, бо вона всім розповідає про його двоєженство – мовляв, отець Василь на Івано-Франківщині має матушку та дитину, а тут, у селі Вінницькі Хутори, завів іще одну жінку. У єпархіальному управлінні це підтверджують.

«Він там найшов жіночку, і вони собі одружились, вона і ходить до церкви. Священник має бути мужом однієї жони, ну, не сумісно це», - каже священник Сергій Москалюк.

Що взяв гріх на душу, священник не приховує. Але каже, що матушка пішла від нього сама через безгрошів’я. «Коли я прийшов сюди і давали зарплату 400 гривень, я познайомився з жінкою і ми вирішили одружитись. Це моє особисте. Я знаю, що це мій гріх, моя біда», - пояснив настоятель храму Василь Захарчук.

Ніна Купрійчук разом із чоловіком написала скаргу до єпархії – просить, щоби поведінку священника розглянули на церковній раді. Готує подружжя і позов до суду.

«Обов’язково в суд, за моральні збитки, за образи. Будемо судити, як людину, яка порушила закон України», - каже чоловік потерпілої Анатолій Купрійчук.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. За завдання тілесних ушкоджень вірянці отець Василь може заплатити штраф або навіть потрапити за ґрати на два роки.

Джерело: ТСН