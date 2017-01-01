На Одещині спіймали на хабарі посадовців райвідділу поліції

Поліцейські систематично вимагали гроші з правопорушників за не притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєнні злочини

Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарах керівників одного з районних відділень поліції в Одеській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що поліцейські систематично вимагали гроші з правопорушників за не притягнення їх до



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Поліцейські систематично вимагали гроші з правопорушників за не притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєнні злочини

Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарах керівників одного з районних відділень поліції в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що поліцейські систематично вимагали гроші з правопорушників за не притягнення їх до кримінальної відповідальності за скоєнні злочини. Оперативники спецслужби, зокрема, задокументували факт вимагання зловмисниками від місцевого мешканця п'ятнадцяти тисяч гривень за не притягнення його до кримінальної відповідальності за крадіжку комунального майна.

Співробітники СБ України затримали підполковника поліції після передачі чергової частини неправомірної вигоди у розмірі дев'ять тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх працівників поліції можливо причетних до функціонування корупційної схеми.

Нагадаємо, на хабарі у три тисячі доларів впіймався начальник слідчого відділу Нацполіції на Київщині.

Хабар слідчий вимагав в учасника аварії за уникнення відповідальності і повернення машини, що фігурує в справі.

Спершу посадовець хотів три тисячі доларів, та зрештою погодився на дві.

Результати перевірки внутрішньої безпеки НПУ було направлено до прокуратури Київської області, де за виявленим фактом розпочали кримінальне провадження. Про корупційні дії поліцейського стало відомо і керівництву поліції Київщини.