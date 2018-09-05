На Одещині стартували українсько-румунські навчання Riverine



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Навчання проходитимуть на ділянці річки Дунай від Ізмаїла до румунського міста Бреїла

У районі міста Ізмаїл Одеської області розпочалися українсько-румунські навчання Riverine-2018.

Про це повідомляє командування ВМС ЗС України.

«Метою міжнародних навчань є відпрацювання спільних дій багатонаціональних катерних тактичних груп для підвищення їхньої сумісності і можливостей для проведення операції з безпеки на річці Дунай», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі двосторонні українсько-румунські навчання Riverine-2018 проводяться вперше. Вони спрямовані на зміцнення регіональної безпеки і поліпшення взаємодії між флотами України і Румунії.

Українські та румунські військові моряки і прикордонники протягом трьох днів будуть відпрацьовувати тактичні елементи за стандартами НАТО в складі багатонаціональних катерних тактичних груп і підвищать сумісність катерів флотів і берегової охорони двох країн.

Навчання проходитимуть на ділянці річки Дунай від Ізмаїла до румунського міста Бреїла і триватимуть до 6 вересня 2018 року.