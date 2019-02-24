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    Новини

    На Одещині у лікарні конфлікт між пацієнтами закінчився вбивством

    • Розсилка
    На Одещині у лікарні конфлікт між пацієнтами закінчився вбивством

    Врятувати життя потерпілому медикам не вдалося

    До поліції звернувся охоронець одного з медичних закладів Ізмаїла з повідомленням про пацієнта, який отримав ножове поранення. 

    Про це повідомляє  Ізмаїльський відділ поліції.

    На місці події працівники поліції з'ясували, що між 53-річним мешканцем Болградського району та 28-річним жителем Ізмаїла, які перебували на лікуванні, стався конфлікт.

    Для з'ясування стосунків чоловіки вийшли у внутрішній дворик закладу, де під час бійки старший з них дістав ніж та наніс своєму опоненту декілька ударів у живіт.

    Врятувати життя потерпілому медикам не вдалося - від отриманих ушкоджень він помер.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Знаряддя злочину – ніж вилучено та направлено на експертизу.


    кримінал Одещина смерть лікарня
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