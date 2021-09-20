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    На Київщині у ДТП загинули три особи: одна з жертв опинилась у багажнику (фото)

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    Від удару&nbsp;одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автівки - На Київщині у ДТП загинули три особи: одна з жертв опинилась у багажнику (фото)
    Від удару одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автівки
    Фото: Нацполіція

    Cherry Amulet з'їхав у кювет і скоїв зіткнення з деревом

    На трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    72-річний водій автомобіля Cherry Amulet не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де скоїв зіткнення з деревом. У результаті автопригоди загинули три особи.

    Удар був настільки сильним, що одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автомобіля. Жінка загинула на місці події, її особа досі встановлюється поліцейськими. Серед загиблих також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш.

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    На Київщині у ДТП загинули три особи: одна з жертв опинилась у багажнику (фото)
    На Київщині у ДТП загинули три особи: одна з жертв опинилась у багажнику (фото)
    На Київщині у ДТП загинули три особи: одна з жертв опинилась у багажнику (фото)

    На місці події працювали рятувальники.

    Слідчі управління поліції Київщини визначають правову кваліфікацію цієї події.

    Як повідомлялося, на вулиці Газопровідній у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen і Chevrolet. Після удару водій Chevrolet втратив контроль над автівкою і машина збила і відкинула у кювет дівчину, яка стояла під парасолькою на зупинці громадського транспорту.

    Теги: Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль Біла Церква
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    На Київщині у ДТП загинули три особи: одна з жертв опинилась у багажнику (фото)