На Київщині у ДТП загинули три особи: одна з жертв опинилась у багажнику (фото)
Cherry Amulet з'їхав у кювет і скоїв зіткнення з деревом
На трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
72-річний водій автомобіля Cherry Amulet не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де скоїв зіткнення з деревом. У результаті автопригоди загинули три особи.
Удар був настільки сильним, що одна із пасажирок опинилась в багажному відділенні автомобіля. Жінка загинула на місці події, її особа досі встановлюється поліцейськими. Серед загиблих також 72-річна дружина водія та його 71-річний товариш.
На місці події працювали рятувальники.
Слідчі управління поліції Київщини визначають правову кваліфікацію цієї події.
Як повідомлялося, на вулиці Газопровідній у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen і Chevrolet. Після удару водій Chevrolet втратив контроль над автівкою і машина збила і відкинула у кювет дівчину, яка стояла під парасолькою на зупинці громадського транспорту.