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    На Волині задля порятунку коня із колії зупинили потяг

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    Тварина опинилася в полоні колії - На Волині задля порятунку коня із колії зупинили потяг
    Тварина опинилася в полоні колії
    Фото пресслужба ДСНС

    Рятувальники діствали тварину за допомогою спецзасобів

    На Волині рятувальникам довелося вивільняти коня, який потрапив копитом в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду у місті Рожище. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Надзвичайники розповіли, що тварину рятували за допомогою гідравлічних ножиць. Інструментом збільшили проміжок між рейкою і плитою і так витягнули ногу коня.

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    Та поки його звільняли, довелося навіть зупинити рух електропотяга «Ковель – Луцьк».

    Нагадаємо, під Чернівцями автомобіль наїхав на коня, у результаті чого з’їхав у кювет. Водій перебуває в реанімації. Пасажир автівки загинув.

    У селі Глибочок 19-річний водій автомобіля Audi зіткнувся з конем та з’їхав у кювет. Внаслідок аварії травмувалися двоє людей. Пасажир легковика, 21-річний житель села Верхні Петрівці, помер у кареті швидкої медичної допомоги, а водій наразі перебуває в реанімації, у відділенні інтенсивної терапії.

    Теги: ДСНС потяг Волинська область тварини автомобіль рятувальники
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    На Волині задля порятунку коня із колії зупинили потяг