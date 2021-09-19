На Волині задля порятунку коня із колії зупинили потяг

Рятувальники діствали тварину за допомогою спецзасобів

На Волині рятувальникам довелося вивільняти коня, який потрапив копитом в отвір між рейковими коліями та бетонною плитою залізничного переїзду у місті Рожище. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Надзвичайники розповіли, що тварину рятували за допомогою гідравлічних ножиць. Інструментом збільшили проміжок між рейкою і плитою і так витягнули ногу коня.

Та поки його звільняли, довелося навіть зупинити рух електропотяга «Ковель – Луцьк».

Нагадаємо, під Чернівцями автомобіль наїхав на коня, у результаті чого з’їхав у кювет. Водій перебуває в реанімації. Пасажир автівки загинув.

У селі Глибочок 19-річний водій автомобіля Audi зіткнувся з конем та з’їхав у кювет. Внаслідок аварії травмувалися двоє людей. Пасажир легковика, 21-річний житель села Верхні Петрівці, помер у кареті швидкої медичної допомоги, а водій наразі перебуває в реанімації, у відділенні інтенсивної терапії.