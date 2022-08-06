На Одещині загинула поліцейська, – ЗМІ

ЗМІ пишуть, що у поліцейському відділку селища Саврань сталася трагедія, імовірно, з необережності

Представницю правоохоронних органів, імовірно, застрелив колега

У селищі Саврань, що на півночі Одеської області, загинула співробітниця поліції. Про це з посиланням на джерела у прокуратурі повідомляє місцеве видання «Думская».

Джерело зазначає, що інцидент стався у приміщенні поліцейського відділку. В кабінеті, де пролунав постріл, перебувало чотири особи.

Попередньою версією трагедії є необережне поводження зі зброєю. Йдеться не про саму загиблу, а про одного із її колег.

Нагадаємо, у липні у Рівному затримали поліцейського, якого підозрюють у вбивстві.

Інцидент стався у магазині під час пограбування валютного обмінника. Зловмисник вистрелив у чоловіка власниці магазину, який намагався завадити пограбуванню.

Тоді ж у тимчасово окупованому Куп’янську на Харківщині працівниця поліції перейшла на сторону рашистів та повідомляла їм інформацію про своїх колег.