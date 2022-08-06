Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині загинула поліцейська, – ЗМІ

Володимир Миленко
glavcom.ua
На Одещині загинула поліцейська, – ЗМІ
ЗМІ пишуть, що у поліцейському відділку селища Саврань сталася трагедія, імовірно, з необережності
фото з відкритих джерел

Представницю правоохоронних органів, імовірно, застрелив колега

У селищі Саврань, що на півночі Одеської області, загинула співробітниця поліції. Про це з посиланням на джерела у прокуратурі повідомляє місцеве видання «Думская».

Джерело зазначає, що інцидент стався у приміщенні поліцейського відділку. В кабінеті, де пролунав постріл, перебувало чотири особи.

Попередньою версією трагедії є необережне поводження зі зброєю. Йдеться не про саму загиблу, а про одного із її колег.

Нагадаємо, у липні у Рівному затримали поліцейського, якого підозрюють у вбивстві.

Інцидент стався у магазині під час пограбування валютного обмінника. Зловмисник вистрелив у чоловіка власниці магазину, який намагався завадити пограбуванню.

Тоді ж у тимчасово окупованому Куп’янську на Харківщині працівниця поліції перейшла на сторону рашистів та повідомляла їм інформацію про своїх колег.

Читайте також: Кабмін змінив виплати поліцейським під час воєнного стану
Теги: поліція Одещина вбивство

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Планується посилити патрулювання на трасі М-06 (відрізок 62 км від Дубно до Радивілова)
Поліція посилить контроль у двох західних областях
24 липня, 08:58
Українці зможуть вільно володіти короткоствольною зброєю
Легалізація зброї. Поліція назвала важливу умову
29 липня, 07:08
Поліцейську затримали під час отримання грошей
У Дніпрі поліцейська вимагала у підлітка хабар (фото)
15 листопада, 2021, 22:59

Новини

На Одещині загинула поліцейська, – ЗМІ
На Одещині загинула поліцейська, – ЗМІ
Удар по Одещині: від розриву ракет розлетілись «теплові ловушки»
Удар по Одещині: від розриву ракет розлетілись «теплові ловушки»
Рашисти вдарили ракетами по Одещині
Рашисти вдарили ракетами по Одещині
В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі прогриміли вибухи
Одесит вигадав незвичайний спосіб переправлення ухилянтів через кордон
Одесит вигадав незвичайний спосіб переправлення ухилянтів через кордон
В Одесі поліція затримала партію наркотиків на понад 8 млн грн (фото)
В Одесі поліція затримала партію наркотиків на понад 8 млн грн (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі
64K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
33K
Кремль став на захист Шустера, якому начебто заборонили в'їзд до України
21K
Ціни на відпочинок: у скільки обійдеться відпустка на Закарпатті
11K
«Першим втік із міста». Мер Маріуполя Бойченко відповів на звинувачення
8995
Зустріч Путіна із Ердоганом. Що змусило диктатора нервувати (відео)

Новини

Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Сьогодні, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Сьогодні, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту