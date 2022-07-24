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    Події в Україні

    Поліція посилить контроль у двох західних областях

    Планується посилити патрулювання на трасі М-06 (відрізок 62 км від Дубно до Радивілова) - Поліція посилить контроль у двох західних областях
    Планується посилити патрулювання на трасі М-06 (відрізок 62 км від Дубно до Радивілова)
    фото: сайт Національної поліції України

    На Рівненщині та на Волині посилять контроль через великий потік переселенців

    У Рівненській та Волинській областях буде посилено поліцейські патрулі, у тому числі передислокованими з окупованих територій. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

    За його словами, у цих двох областях великий потік переселенців, тому необхідно посилити контроль за правопорядком, виявленням диверсійних груп та інших кримінальних елементів.

    Також він наголосив, що під пильною увагою перебувають райони, що межують із Білоруссю.

    «Там ми теж збільшили поліцейський контроль і ретельно реагуємо на всі отримані сигнали від населення. Тому що маємо бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій», – сказав Клименко.

    Планується посилити патрулювання на трасі М-06 (відрізок 62 км від Дубно до Радивілова), по одному в Дубно, на пункті пропуску в с. Опарипси Радивилівського району та на трасі М-19 (відрізок 69 км від Волинської області через Млинів, Дубно та Смигу).

    Нагадаємо, російські спецслужби вербували українських школярів. Зокрема, три таких випадки правоохоронці зафіксували в Луцьку. Підлітки фотографували військові об'єкти, у їхніх телефонах знайшли й листування з невідомими, які цікавилися ситуацією у регіоні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна поліція населення окупація Ігор Клименко #stoprussia
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    Поліція посилить контроль у двох західних областях