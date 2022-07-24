Поліція посилить контроль у двох західних областях

Планується посилити патрулювання на трасі М-06 (відрізок 62 км від Дубно до Радивілова)

На Рівненщині та на Волині посилять контроль через великий потік переселенців

У Рівненській та Волинській областях буде посилено поліцейські патрулі, у тому числі передислокованими з окупованих територій. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

За його словами, у цих двох областях великий потік переселенців, тому необхідно посилити контроль за правопорядком, виявленням диверсійних груп та інших кримінальних елементів.

Також він наголосив, що під пильною увагою перебувають райони, що межують із Білоруссю.

«Там ми теж збільшили поліцейський контроль і ретельно реагуємо на всі отримані сигнали від населення. Тому що маємо бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій», – сказав Клименко.

Планується посилити патрулювання на трасі М-06 (відрізок 62 км від Дубно до Радивілова), по одному в Дубно, на пункті пропуску в с. Опарипси Радивилівського району та на трасі М-19 (відрізок 69 км від Волинської області через Млинів, Дубно та Смигу).

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