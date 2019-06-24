На Одещині затримали автомобіль з двомастами кілограмами риби



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В автомобілі виявлено 120 кг карасів, 50 кг щуки і 20 кг сома

Поблизу села Степанівка Роздільнянського району затримали автомобіль, водій якого перевозив 200 кг незаконно спійманої риби.

Про це розповіли в прес-службі Одеського рибоохоронної патруля.

У машині було 120 кг карасів, 50 кг щуки і 20 кг сома. Водій не зміг надати жодного документа, що підтверджує законність придбання або вилову риби. На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП.

Нагадаємо, на Дністровському лимані у браконьєрів вилучили півтисячі живих раків.