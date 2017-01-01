На Одещині затримали пенсіонера, який взяв сім’ю у заручники та відкрив стрілянину

73-річний чоловік відмовлявся відпустити дружину та доньку та відкрив вогонь у бік правоохоронців

В п'ятницю ввечері, 1 грудня, в Білгород-Дністровському Одеської області правоохоронці затримали місцевого жителя, який у стані алкогольного сп'яніння взяв у заручники свою дружину та доньку. Як повідомили у прес-службі Одеської поліції, чоловік також стріляв по перехожих із мисливської рушниці. «Озброєний рушницею 73-річний чоловік після



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Фото: поліція Одещини Затримання зловмисника

73-річний чоловік відмовлявся відпустити дружину та доньку та відкрив вогонь у бік правоохоронців

В п'ятницю ввечері, 1 грудня, в Білгород-Дністровському Одеської області правоохоронці затримали місцевого жителя, який у стані алкогольного сп'яніння взяв у заручники свою дружину та доньку.

Як повідомили у прес-службі Одеської поліції, чоловік також стріляв по перехожих із мисливської рушниці.

«Озброєний рушницею 73-річний чоловік після сімейної сварки, погрожуючи вбивством та підпалом, забарикадував у будинку своїх дружину та доньку», - інформують у поліції.

На місце події виїхали працівники місцевого відділу поліції, керівництво ГУНП, бійці підрозділу спеціального призначення, перемовники, працівники ДСНС та прокуратури. Для вирішення ситуації на місці була розгорнута робота оперативного штабу.

Зазначається, що начальник Головного управління поліції Одещини Дмитро Головін особисто переконував правопорушника відпустити дружину та доньку. Однак чоловік не дослухався до слів очільника поліції та здійснив кілька пострілів у бік правоохоронців, після чого й було прийнято рішення брати будинок штурмом.

«У ході проведення спецоперації правопорушник затриманий, постраждалих немає. З місця події вилучено мисливську рушницю, пістолет «Флобер» та пляшки з бензином», - додають у Нацполіції.

Вказану подію кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Обставини події встановлюються.

До слова, у Одесі пенсіонер пролетів два поверхи і залишився живий.