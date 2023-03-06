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Спіймали на гарячому. На Одещині жінка намагалася вивезти за кордон мільйон

glavcom.ua
Спіймали на гарячому. На Одещині жінка намагалася вивезти за кордон мільйон
Жінка намагалися вивезти гроші та хімікати в установці ГБО
фото: Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України

Зловмисницю затримати на пункті пропуску, виявивши в багажнику автомобіля майже мільйон гривень та хімікати

6 березня на поромному пункті пропуску «Орлівка», що на Одещині, прикордонники затримали жінку, котра в багажнику автомобіля Honda намагалася вивезти за кордон майже мільйон гривень та хімікати. Увагу прикордонників привернув газовий балон, змонтований всередині багажного відділення у ніші для запасного колеса.  

За даними Південного регіонального управління Державної прикордонної служби, у результаті обшуків було виявлено 750 тис. гривень та 34 пластикові банки з гербіцидами.

Спіймали на гарячому. На Одещині жінка намагалася вивезти за кордон мільйон фото 1
Ретельно замасковану схованку прикордонники виявили під час обшуку

Зловмисниця обладнала схованку в газовому балоні ГБО та намагалася перетнути кордон. Прикордонники склали протокол про порушення митних правил та вилучили матеріали до рішення суду.

Нагадаємо, правоохоронці викрили в Одеській області канал нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Такий бізнес організував 30-річний чоловік із Миколаївщини. 

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