Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині викрито схему нелегального продажу зброї та боєприпасів (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Одещині викрито схему нелегального продажу зброї та боєприпасів (фото)
ДПСУ

У підозрюваного вилучили понад 1400 боєприпасів різного калібру і карабін «Сайга-410»

Правоохоронці викрили в Одеській області канал нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Такий бізнес організував 30-річний чоловік із Миколаївщини. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

«Бізнес організував 30-річний чоловік з Миколаївщини. Клієнтів шукав переважно через знайомих, у тому числі й серед кримінальних злочинців. Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали чоловіка «на гарячому», – йдеться в повідомленні.

За місцем мешкання підозрюваного провели обшуки та вилучили понад 1400 боєприпасів різного калібру і карабін «Сайга-410».

5 фото
На весь екран

Слідчі дії тривають.

Раніеш в Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував заради квартири в Криму.

Теги: Одещина зброя Держприкордонслужба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві СБУ викрила канал нелегальних перевезень
СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька
16 лютого, 15:59
Контрафактна продукція шкодить економіці
Бюджет України втратив більше 20 млрд грн через ринок нелегального тютюну – Гетьманцев
1 листопада, 2022, 15:40
На Буковині чоловік переправляв «ухилянтів» до Румунії
Буковинець за $1 тис. нелегально переправляв чоловіків за кордон
14 червня, 2022, 04:27

Новини

На Одещині викрито схему нелегального продажу зброї та боєприпасів (фото)
На Одещині викрито схему нелегального продажу зброї та боєприпасів (фото)
В Одеси протягом дня буде відсутнє теплопостачання (адреси)
В Одеси протягом дня буде відсутнє теплопостачання (адреси)
В Одесі та області скорочено комендантську годину
В Одесі та області скорочено комендантську годину
В Одесі СБУ затримала помічника підсанкційного депутата з Криму
В Одесі СБУ затримала помічника підсанкційного депутата з Криму
«Зелена» енергетика допомогла зменшити обмеження електропостачання в Одесі – обленерго
«Зелена» енергетика допомогла зменшити обмеження електропостачання в Одесі – обленерго
Начальника одеської митної лабораторії затримано за хабарі з імпортерів (фото)
Начальника одеської митної лабораторії затримано за хабарі з імпортерів (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)
13K
Путін провів засідання Ради безпеки РФ. Нові заяви про Брянську провокацію
11K
Авіакатастрофа в Броварах: фахівці розшифрували «чорну скриньку»
7393
Оборона Бахмута: генерал розповів про ситуацію в найгарячішій точці
6990
Раптово помер відомий продюсер Влад Ляшенко
6894
Джо Байдена прооперовано: що сталося

Новини

Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Сьогодні, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
Сьогодні, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Вчора, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Вчора, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
2 березня, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту