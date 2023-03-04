На Одещині викрито схему нелегального продажу зброї та боєприпасів (фото)

У підозрюваного вилучили понад 1400 боєприпасів різного калібру і карабін «Сайга-410»

Правоохоронці викрили в Одеській області канал нелегального продажу вогнепальної зброї та боєприпасів. Такий бізнес організував 30-річний чоловік із Миколаївщини. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

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«Бізнес організував 30-річний чоловік з Миколаївщини. Клієнтів шукав переважно через знайомих, у тому числі й серед кримінальних злочинців. Прикордонники спільно з Нацполіцією затримали чоловіка «на гарячому», – йдеться в повідомленні.

За місцем мешкання підозрюваного провели обшуки та вилучили понад 1400 боєприпасів різного калібру і карабін «Сайга-410».

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