На Одещині зникла ще одна дитина



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Дитина самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася

В Одесі надвечір 18 червня зникла неповнолітня дівчинка Вікторія Городецька.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції Одеської області.

Дитина самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася, тому її розшукують правоохоронці.

Пошуками дівчинки 2006 року народження займається Київський відділ поліції в Одесі.

Востаннє коли її бачили, Вікторія була одягнена у кофту жовтого кольори, світлі шорти та мала при собі маленький рюкзак.

Правоохоронці закликають усіх, хто знає що-небудь про місцезнаходження дівчинки, повідомити про це за телефонами: 102, (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.

Нагадаємо, в Одеській області тривають пошуки 11-річної Дарини Лук'яненко. 13 червня о 14.00. годині дівчинка пішла до танцювального гуртка та до теперішнього часу місце знаходження її невідомо.