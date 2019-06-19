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    На Одещині зникла ще одна дитина

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    На Одещині зникла ще одна дитина

    Дитина самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася

    В Одесі надвечір 18 червня зникла неповнолітня дівчинка Вікторія Городецька.

    Про це повідомила прес-служба Національної поліції Одеської області.

    Дитина самовільно покинула територію дитячого центру і не повернулася, тому її розшукують правоохоронці.

    Пошуками дівчинки 2006 року народження займається Київський відділ поліції в Одесі.

    Востаннє коли її бачили, Вікторія була одягнена у кофту жовтого кольори, світлі шорти та мала при собі маленький рюкзак.

    Правоохоронці закликають усіх, хто знає що-небудь про місцезнаходження дівчинки, повідомити про це за телефонами: 102, (048) 766 90 34, (048) 766 89 98.

    Нагадаємо, в Одеській області тривають пошуки 11-річної Дарини Лук'яненко. 13 червня о 14.00. годині дівчинка пішла до танцювального гуртка та до теперішнього часу місце знаходження її невідомо.

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