На одеські вулиці повернеться 21-й трамвай



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В Одесі з 23 вересня відновлює роботу трамвайний маршрут №21

19 червня цей трамвайний маршрут призупинив роботу на час ремонту перехрестя вулиць Прохоровская і М'ясоєдовська. Тимчасово 21 трамвай заміняв автобус 21т, возив пільговиків.

В ході ремонту було замінено дорожнє покриття і трамвайні колії, які проклали поверх бетонних плит. Також були замінені опори під контактну мережу.

Спочатку ремонт планували завершити 1 вересня, проте це сталося на два тижні раніше, що дозволило відкрити для проїзду відремонтовану ділянку 13 серпня.