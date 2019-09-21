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    На одеські вулиці повернеться 21-й трамвай

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    На одеські вулиці повернеться 21-й трамвай

    В Одесі з 23 вересня відновлює роботу трамвайний маршрут №21

    19 червня цей трамвайний маршрут призупинив роботу на час ремонту перехрестя вулиць Прохоровская і М'ясоєдовська. Тимчасово 21 трамвай заміняв автобус 21т, возив пільговиків.

    В ході ремонту було замінено дорожнє покриття і трамвайні колії, які проклали поверх бетонних плит. Також були замінені опори під контактну мережу.

    Спочатку ремонт планували завершити 1 вересня, проте це сталося на два тижні раніше, що дозволило відкрити для проїзду відремонтовану ділянку 13 серпня.

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