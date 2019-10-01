На проспекті Академіка Глушка закрили бювет



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Комунальне підприємство «Сервісний центр» повідомляє про проведення ремонту на бюветному комплексі, розташованому на пр-ті Академіка Глушка

Комунальне підприємство «Сервісний центр» інформує жителів і гостей міста Одеси: у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на бюветному комплексі, який розташований на пр-ті Академіка Глушка, даний бюветний комплекс не працюватиме з 1 по 7 жовтня 2019 року.

Адміністрація КП «Сервісний центр» заздалегідь приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

На території Одеси розташовані 15 бюветних комплексів з різним горизонтом свердловин – від 80 до 120 метрів. Всі бювети знаходяться на обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр».

Згідно з розрахунками КП «Сервісний центр», в середньому 45 тисяч одеситів щодня користуються послугами бюветних комплексів. Витрата води в одному бюветі становить 18-20 куб. м на добу. Вода зі свердловин подається вільно і доступна кожному одеситу.