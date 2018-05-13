Пожежа в підземному паркінгу: в Одесі ледве не згоріла багатоповерхівка

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В будинку не спрацювала сигналізація, і їдкий дим поширився по поверхах

Понад півсотні людей евакуювали з одеської багатоповерхівки через займання двох автомобілів у підземному паркінгу. Їдкий дим різко поширився по вентиляційних каналах та ліфтових шахтах.

Жителі верхніх поверхів не могли спуститися через суцільну димову завісу, а пожежна автодрабина не спромоглася заїхати у двір через припарковані машини, тож рятувальники виводили людей по сходах у кисневих масках.

Працівники ДСНС зізнаються, що якби загорілося вночі, без жертв ця ситуація навряд чи минулася б, адже протипожежна сигналізація у будинку не спрацювала, а в паркінгу гасити вогонь було нічим. «Не було ніякої сигналізації – хто відчув дим, той і вискочив. Хто не відчув – той лишився на поверху сидіти та чекати, поки їх звідти витягнуть пожежники», - розповів житель будинку Олексій Янушкевич.

«Інспекція державно-пожежного нагляду зараз встановлює, яким чином продукти згорання, тобто їдкий чорний дим та висока температура, проникли із приміщення паркінгу, оскільки він має бути ізольованим, в ліфтові шахти і в коридори висотного житлового будинку», - розповів заступник начальника управління ДСНС в Одеській області Орест Фок.

Джерело: ТСН