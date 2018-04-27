На травневі свята в Одесі правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі

З 29 квітня в регіоні впроваджується посилений режим служби правоохоронних органів

В Одесі відбулася спільна нарада керівників силових структур області та міста за участю Голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, заступника Голови Служби безпеки України Олега Фролова та першого заступника Міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового. Під час заходу правоохоронці обговорили готовність до



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З 29 квітня в регіоні впроваджується посилений режим служби правоохоронних органів

В Одесі відбулася спільна нарада керівників силових структур області та міста за участю Голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова, заступника Голови Служби безпеки України Олега Фролова та першого заступника Міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового.

Під час заходу правоохоронці обговорили готовність до забезпечення порядку та безпеки громадян в Одеському регіоні на травневі свята, а також трагічних роковин подій другого травня 2014 року в обласному центрі.

«За дорученням Голови СБ України Василя Грицака для забезпечення правопорядку будуть задіяні понад шістдесят бійців спецпідрозділу «Альфа» та інші структури спецслужби», ‒ повідомив Олег Фролов.

За результатами спільної наради для недопущення терористичних та екстремістських проявів, порушень громадського порядку прийнято рішення щодо впровадження з 29 квітня несення посиленого режиму служби всіма правоохоронними органами регіону із залученням членів громадських формувань.