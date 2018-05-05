На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд

Капремонт внутрішньоквартального проїзду на вул. Маразліївській: оновлення дорожнього покриття і тротуарів

В Одесі розпочався капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду на вул. Маразліївській, 1а, 1б. Цей міжквартальний проїзд розташований в історичному центрі міста, всередині житлових будинків у районі парку ім. Т.Г. Шевченка. Роботи розпочалися 3 травня 2018 року. Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської