На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
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Капремонт внутрішньоквартального проїзду на вул. Маразліївській: оновлення дорожнього покриття і тротуарівВ Одесі розпочався капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду на вул. Маразліївській, 1а, 1б. Цей міжквартальний проїзд розташований в історичному центрі міста, всередині житлових будинків у районі парку ім. Т.Г. Шевченка.
Роботи розпочалися 3 травня 2018 року. Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міської ради.
Проектом капітального ремонту передбачено оновлення дорожнього покриття проїжджої частини, а також пішохідних доріжок уздовж будинків і тротуарів із заміною бортового каменю.
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Наразі проводяться роботи з демонтажу старого асфальтобетонного покриття проїжджої частини і тротуарів, а також облаштування основи під пішохідні доріжки.
Завершити роботи з капремонту цього внутрішньоквартального проїзду планується до кінця червня поточного року.