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    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд

    Капремонт внутрішньоквартального проїзду на вул. Маразліївській: оновлення дорожнього покриття і тротуарів
    В Одесі розпочався капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду на вул. Маразліївській, 1а, 1б. Цей міжквартальний проїзд розташований в історичному центрі міста, всередині житлових будинків у районі парку ім. Т.Г. Шевченка. Роботи розпочалися 3 травня 2018 року. Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської
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    Капремонт внутрішньоквартального проїзду на вул. Маразліївській: оновлення дорожнього покриття і тротуарів

    В Одесі розпочався капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду на вул. Маразліївській, 1а, 1б. Цей міжквартальний проїзд розташований в історичному центрі міста, всередині житлових будинків у районі парку ім. Т.Г. Шевченка. 

    Роботи розпочалися 3 травня 2018 року. Замовником робіт виступає управління дорожнього господарства Одеської міської ради. 

    Проектом капітального ремонту передбачено оновлення дорожнього покриття проїжджої частини, а також пішохідних доріжок уздовж будинків і тротуарів із заміною бортового каменю. 

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    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд
    На вулиці Маразліївській ремонтують внутріквартальний проїзд


    Наразі проводяться роботи з демонтажу старого асфальтобетонного покриття проїжджої частини і тротуарів, а також облаштування основи під пішохідні доріжки. 

    Завершити роботи з капремонту цього внутрішньоквартального проїзду планується до кінця червня поточного року.
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