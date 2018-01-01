Суд не захотів відсторонити Труханова з посади мера Одеси

Скандальний мер продовжить виконувати свої обов’язки або знову піде у відпустку

Солом’янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода». Варто відзначити, Труханов приїхав на судове засідання. Мер Одеси під час засідання заявив, що він



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Скандальний мер продовжить виконувати свої обов’язки або знову піде у відпустку

Солом’янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє видання «Радіо Свобода».

Варто відзначити, Труханов приїхав на судове засідання. Мер Одеси під час засідання заявив, що він «не вступав у злочинну змову з метою розтрати коштів і не розтрачував кошти місцевого бюджету Одеси».

"Я, #Труханов не вступав у злочинну змову з метою розтрати коштів і не розтрачував кошти міста #Одеса " - мер Одеси у Солом'янському суді — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) 27 лютого 2018 р.

Нагадаємо, мера Одеси 15 лютого звільнили з-під варти. Перед цим Геннадій Труханов прокоментував своє затримання.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам. Чиновників підозрюють у заволодінні майном, зловживанні службовим становищем.

26 лютого повідомлялося, що апеляційний суд Києва відмовив САП у зміні запобіжного заходу із взяття на поруки на арешт для мера Одеси Геннадія Труханова.

Крім того, повідомлялося, що журналісти Іван Оберемко та Денис Казанський знайшли в російському відкритому реєстрі Федеральної податкової служби докази наявності російського громадянства у мера Одеси Геннадія Труханова.

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