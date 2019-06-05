Національний Сорочинський ярмарок вперше відбудеться в Одесі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вперше в історії у Південній Пальмірі відбудеться знаменитий ярмарок

Національний Сорочинський ярмарок вперше в історії відбудеться в Одесі, на Приморському бульварі. Про це повідомляють організатори заходу.

З 26 по 30 червня 2019 року, навколо пам'ятника Дюку де Рішельє, розташуються лавки майстрів з усієї країни, очікуються виступи музичних і творчих колективів, автентичні народні розваги.

Відзначимо, що традиційно ярмарок проводився в Полтавській області. Більш того, як повідомляють місцеві ЗМІ, інформацію про скасування в серпні Сорочинського ярмарку на Полтавщині прес-служба організаторів не підтвердила.