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    Народжуваність в Одесі. На минулому тижні перемогли дівчата

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    За минулий тиждень народилося 160 одеситів

    За минулий тиждень у п'яти міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 160 немовлят. У числі новоспечених одеситів - дві пари близнюків. 

    Про це інформує департамент охорони здоров'я Одеської міськради, повідомляє «Главком».

    Чисельна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими дівчатками, яких з'явилося на світ 85, а хлопчиків - 75. 

    Найбільша кількість новонароджених минулого тижня з'явилися на світ у міському пологовому будинку №7 - 49 немовлят. 

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