Народжуваність в Одесі. На минулому тижні перемогли дівчата
-
Розсилка
За минулий тиждень народилося 160 одеситів
За минулий тиждень у п'яти міських пологових будинках Одеси з'явилися на світ 160 немовлят. У числі новоспечених одеситів - дві пари близнюків.
Про це інформує департамент охорони здоров'я Одеської міськради, повідомляє «Главком».
Чисельна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими дівчатками, яких з'явилося на світ 85, а хлопчиків - 75.
Найбільша кількість новонароджених минулого тижня з'явилися на світ у міському пологовому будинку №7 - 49 немовлят.