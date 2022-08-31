Скандал навколо пам’ятника Катерині II: відкрилися нові деталі

Труханову радять демонтувати пам'ятники Катерині II та Олександру Суворову

Одеська обласна військова адміністрація рекомендувала Одеській міськраді демонтувати пам'ятники Катерині II та Олександру Суворову. Про це стало відомо з листа ОВА до мерії, повідомляє «Суспільне».

В листі зазначається, що вказані пам'ятники не приймалися під охорону держави як об’єкти культурної спадщини.

«Звертаємо увагу, що пам’ятник засновникам Одеси (Катерині ІІ) та пам’ятник Суворову у встановленому Законом порядку під охорону держави як об’єкти культурної спадщини не приймалися, а отже для вжиття заходів з їх демонтажу відсутня необхідність в отриманні спеціальних дозволів в Міністерстві культури та інформаційної політики України або інших органах охорони культурної спадщини. Враховуючи зазначене, обласна державна адміністрація рекомендує розглянути питання про демонтаж зазначених пам’ятників», – йдеться в листі.

Водночас пам'ятники на честь культурних та військових діячів Російської імперії, які є об’єктами культурної спадщини, варто перенести до музеїв, підкреслили у військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше мер Одеси Геннадій Труханов повністю проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській цариці Катерині ІІ.