Невідомі в Одесі вчинили погром в кафе
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Розсилка
Чоловіки битами пошкодили продукцію в кафе
В Одесі група невідомих вчинила погром у кафе. Про це повідомив Приморський відділ поліції в Одесі, посилаючись на дані, отримані на спецлінію «102».
Поліції повідомили, що до приміщення одного з кафе, яке розташоване на території Приморського району міста, зайшла група невстановлених осіб в масках. Чоловіки застосували речовину сльозогінної дії, після чого битами пошкодили продукцію і штовхнули одну із працівниць закладу.
Проводяться заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Закарпатті роми влаштували масову бійку під час виборів барона.