  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Невідомі в Одесі вчинили погром в кафе

    • Розсилка
    Невідомі в Одесі вчинили погром в кафе

    Чоловіки битами пошкодили продукцію в кафе

    В Одесі група невідомих вчинила погром у кафе. Про це повідомив Приморський відділ поліції в Одесі, посилаючись на дані, отримані на спецлінію «102».

    Поліції повідомили, що до приміщення одного з кафе, яке розташоване на території Приморського району міста, зайшла група невстановлених осіб в масках. Чоловіки застосували речовину сльозогінної дії, після чого битами пошкодили продукцію і штовхнули одну із працівниць закладу.

    Проводяться заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, на Закарпатті роми влаштували масову бійку під час виборів барона.

    Читайте також
    Одеса алкоголь поліція злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ