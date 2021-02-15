Незаконне будівництво: одесит звів собі двоповерховий будинок на причалі біля моря

Він знав, що розпорядником землі є територіальна громада

Одесит звів будівлю на території, що належить Одеській територіальній громаді, без жодних дозвільних документів на будівництво

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Так, 51-річний місцевий житель побудував двоповерхову будівлю з терасою на одному з причалів у Київському районі. При цьому він знав, що розпорядником землі є територіальна громада. На будівельні роботи на узбережжі він не отримав ніяких документів.

Поки що будівництво призупинено, адже триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу, або обмеження волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, чергова новобудова може з'явиться в історичному центрі Одеси – на перетині Преображенської вулиці та провулку Некрасова. Під забудову піде колишній пам'ятник архітектури «будинок Родоконакі», зведений в 1846-47 рр. архітектором Іваном Козловим за проектом державних установ тих часів. З переліку об'єктів, що охороняються державою, його виключила у 2007 році відома начальниця облуправління охорони культурної спадщини Наталія Штербуль. У 2012 році ТОВ «Аллергоінвест», яке володіло 11-ю квартирами в цьому будинку, отримало дозвіл на будівництво шестиповерхівки з мансардою та паркінгом.