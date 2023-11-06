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Нічна атака на Одесу: куди хотів поцілити ворог

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нічна атака на Одесу: куди хотів поцілити ворог
Внаслідок атаки в Одесі пошкоджено музей та житлові будинки
фото з соцмереж

Протягом півтори години, ворог потужно атакував Одесу кількома групами «Шахедів»

Під час нічної атаки по Одесі у пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, розташована неподалік історичного центру міста. Про це речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила у ефірі телемарафону.

«Вночі була атака з використанням різноманітної зброї. Ворог застосував балістику «Іскандер-М» по Одесі і «Онікс», який опинився в історичній частині міста. Розуміючи, що в пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, і вона дуже близько з історичним центром міста, внесеним до спадщини ЮНЕСКО. Саме тому ракета влучила не в порт, а неподалік, в один з кварталів міста», – заявила вона.

Гуменюк додала, що внаслідок атаки в Одесі пошкоджено музей, житлові будинки, є постраждалі серед мирного населення.

За словами речниці, фактично одночасно, протягом півтори години, ворог дуже потужно атакував Одесу кількома групами «Шахедів».

«Є влучання в припортову інфраструктуру – це складські приміщення, спеціальна автонавантажувальна техніка, автівки зі збіжжям. Тим не менше, 15 дронів силам протиповітряної оборони вдалося знищити», – додала вона.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: ракета окупанти Одеса війна

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