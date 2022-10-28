Долю пам’ятника Катерині ІІ в Одесі вирішив Путін – ОВА

Представник Одеської ОВА вважає, що слова Путіна мають спонукати місцеву владу «поставити крапку» у питанні пам’ятника Катерині ІІ

Заяви президента Росії Володимира Путіна про пам’ятник російській імператриці Катерині II спонукають до «більш рішучих дій» з боку місцевої влади. Таку думку висловив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону.

«Тут треба подякувати, звичайно, з деякою іронією, тому чудовиську, що вчора виступало десь там на Валдаї (Путіну – ред.). Він остаточно, мені здається, в цьому питанні поставив крапку, якщо хтось ще сумнівався. Пам’ятаємо цю цитату: «радикальні націоналісти не можуть навіть зняти Катерину, яка заснувала – ну бреше, як зазвичай – Одесу»… Думаю, він спонукав до більш рішучих дій перш за все з боку чинної міської влади», – сказав Братчук, відповідаючи на запитання щодо перспективи знесення пам’ятника.

Представник обласної адміністрації додав, що він є прихильником дотримання законодавства, проте висловив переконання, що пам’ятник Катерині Другій в Одесі є «російським імперським наративом».

«Путін нас почув, він нам це сказав, нагадав, і я думаю, що це питання буде закрите», – зазначив речник ОВА.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін напередодні, виступаючи на Валдайському форумі, повторив російський міф про Катерину Другу як «засновницю Одеси», заявивши, що «націоналісти не наважуються» знести її монумент у місті.

Нагадаємо, наприкінці вересня Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі міста та переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».

10 вересня на пам'ятнику імператриці Катерині ІІ в Одесі з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Імператрицю прирівняли до російського диктатора Путіна.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов раніше проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.