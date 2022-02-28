Головний російський театр країни міняє назву

В Україні не має лишитися нічого російського, тим більше, театрів

Російська драма закінчилася!

Столичний «Театр російської драми ім. Лесі Українки» змінить свою назву на «Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки». Про це йдеться на сайті установи.

Колектив театру на чолі з керівником, генеральним директором – художнім керівником Михайлом Резніковичем оприлюднили заяву, у якій оголосили про спільне рішення змінити назву закладу.

«У ці трагічні для всіх нас дні, коли поруч з нами йдуть бої, коли гинуть люди, я перебуваю у Києві, у театрі, відповідаю за театр творчо, організаційно та морально… Я переконаний, що не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних точок зору і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки», – йдеться в заяві керівника.

Театр носив таку назву майже 100 років.

«У цей складний для країни час кожен працівник театру відчуває відповідальність за майбутнє нашої держави. Ми живемо і працюємо в своїй країні, на своїй землі, ми, як і всі українці, будемо боротися за нашу землю, свободу та незалежність. Ми підтримуємо рішення керівника театру щодо зміни назви театру. Весь колектив вболіває за ЗСУ і всіляко допомагає подолати ворога. Наші працівники вступають до лав тероборони, перераховують кошти, здають кров та волонтерять», – додається в заяві колективу театру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто очолюватиме головний російський театр країни найближчі п'ять років.

Як відомо, Михайло Резнікович очолює столичний Театр російської драми майже 30 років.

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