Одесит на велосипеді підкорює Північну Америку: опубліковано вражаючі фото

Підкоривши на велосипеді Африку й Азію, тепер Руслан Верин колесить по Північній Америці

Одеський велосипедист Руслан Верин відправився в чергову захоплюючу подорож. Підкоривши на велосипеді Африку й Азію, тепер він їздить по Північній Америці. Його мета - проїхатися на своєму двоколісному від Аляски до Мексики. Мандрівник вже перетнув Аляску і майже добрався до кордону Канади і США. Йому доводиться долати по 60-70 км в день при



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Одесит вже перетнув Аляску і майже добрався до кордону Канади і США.

Підкоривши на велосипеді Африку й Азію, тепер Руслан Верин колесить по Північній Америці

Одеський велосипедист Руслан Верин відправився в чергову захоплюючу подорож. Підкоривши на велосипеді Африку й Азію, тепер він їздить по Північній Америці.

Його мета - проїхатися на своєму двоколісному від Аляски до Мексики.

Мандрівник вже перетнув Аляску і майже добрався до кордону Канади і США. Йому доводиться долати по 60-70 км в день при мінусовій температурі, а ночувати - в наметі або у місцевих жителів.

Проте Руслан ще й встигає вести блог в соцмережі, де розповідає про нові знайомства і викладає зроблені на шляху фото природи і тварин.

Нагадаємо, раніше столична влада розповіла, як треба вирішувати проблему з безпекою велосипедистів.

«Ми системно вирішуємо питання міської безпеки, у тому числі для велосипедистів. Поступово розбудовуємо велоінфраструктуру – у Києві прокладено веломаршрут з лівого на правий берег міста; передбачено облаштування велодоріжки під час будівництва Великої окружної дороги. Разом з тим, контроль за дотриманням правил дорожнього руху покладений на поліцію, саме правоохоронці повинні забезпечити можливість киян безперешкодно та безпечно їздити велосипедними доріжками та автошляхами. І міська влада допомагає поліції ефективніше виконувати їхні функції, реалізовуючи програму «Безпечна столиця», – сказав перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.