Одесит отримав нагороду за кращу чоловічу роль на кінофестивалі в Угорщині



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Одеський актор Стас Домбровський став володарем призу за кращу чоловічу роль, зіграну у фільмі «П'ята терапія»

Найвищу оцінку акторській грі одесита поставили судді кінофестивалю «Seven Hills International Film Festival», який напередодні завершився в Угорщині. Про це повідомляє офіційний сайт фестивалю.

Сам Домбровський не зміг бути присутнім на церемонії нагородження, тому приз отримала режисер фільму Аліса Павловська.

Відзначимо, що нагороду Стас Домбровський отримав за роль в автобіографічному фільмі. Ідея створення «П'ятої терапії» належить самому Стасу. Цей фільм - про реальне життя, заснований на реальних подіях і автобіографічних публікаціях Домбровського.

Слоган картини: «Впасти на дно, щоб від нього відштовхнутися», його мета - «показати людям що одужання можливо».

Сюжет фільму: Головний герой в 17 років дізнався про те, що хворий на ВІЛ. Через це і так наркозалежний юнак почав ще більше вживати психотропні речовини. Кілька порушень закону - і його посадили в тюрму. В камеру він потрапив з цілим «букетом» хвороб - ВІЛ, гепатит і туберкульоз. Пізніше він опинився в лікарні, в палаті для найважчих пацієнтів, яка називається «П'ята терапія».