  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одесит отримав нагороду за кращу чоловічу роль на кінофестивалі в Угорщині

    • Розсилка
    Одесит отримав нагороду за кращу чоловічу роль на кінофестивалі в Угорщині

    Одеський актор Стас Домбровський став володарем призу за кращу чоловічу роль, зіграну у фільмі «П'ята терапія»

    Найвищу оцінку акторській грі одесита поставили судді кінофестивалю «Seven Hills International Film Festival», який напередодні завершився в Угорщині. Про це повідомляє офіційний сайт фестивалю.

    Сам Домбровський не зміг бути присутнім на церемонії нагородження, тому приз отримала режисер фільму Аліса Павловська.

    Відзначимо, що нагороду Стас Домбровський отримав за роль в автобіографічному фільмі. Ідея створення «П'ятої терапії» належить самому Стасу. Цей фільм - про реальне життя, заснований на реальних подіях і автобіографічних публікаціях Домбровського.

    Читайте також

    Слоган картини: «Впасти на дно, щоб від нього відштовхнутися», його мета - «показати людям що одужання можливо».

    Сюжет фільму: Головний герой в 17 років дізнався про те, що хворий на ВІЛ. Через це і так наркозалежний юнак почав ще більше вживати психотропні речовини. Кілька порушень закону - і його посадили в тюрму. В камеру він потрапив з цілим «букетом» хвороб - ВІЛ, гепатит і туберкульоз. Пізніше він опинився в лікарні, в палаті для найважчих пацієнтів, яка називається «П'ята терапія».

    Читайте також
    кіно культура актор одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ