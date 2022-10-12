Facebook, що ти робиш? Користувачі скаржаться на масове зникнення підписників

Кількість підписників поменшала на десятки та навіть сотні тисяч

Соціальна мережа Facebook, яка належить американській корпорації Metа (генеральний директор Марк Цукерберг) у ніч на 12 жовтня «забрала» тисячі підписників у своїх користувачів. Імовірно, це наслідки чергового оновлення мережі. На це сьогодні вранці масово скаржаться українські публічні особи.

Зокрема, у президента України Володимира Зеленського ще вчора було понад 3 млн читачів, а сьогодні – менше 10 тис. підписників.

Так само поріділи ряди читачів у радника глави Офісу президента Олексія Арестовича. У нього із 880 тис. підписників тепер теж менше 10 тис. Арестович відреагував на це з гумором: «Нарешті люди дали справедливу оцінку цьому негідникові», – написав він.

На нововведення скаржаться й інші публічні особи, у кого різко поменшало фоловерів.

Синоптикиня Наталія Діденко каже, у неї із 70 тис. фоловерів теж стало трохи більше дев'яти тисяч.

Дієтологиня Оксана Скиталінська теж не в захваті від оновлення соцмережі.

Політолог Віктор Таран так само повідомляє про «краждіжку» підписників.

Імовірно, те, що у багатьох користувачів число відписників стало практично однаковим – прибилизно 10 тис., пояснюється оновленням Facebook.

Цікаво, що в пошуковій стрічці Facebook як і раніше показує попередню кількість підписок.

До слова, компанія Meta – власниця соцмереж Facebook та Instagram – може відстежувати активність користувачів цих мереж через вбудований у їхні додатки веббраузер.