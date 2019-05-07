Одеситам повідомили про відключення газу (адреси)
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Розсилка
На розподільному газопроводі ряд споживачів буде відключений від газопостачання
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі високого тиску за адресою: 11 станція Люстдорфської дороги 7 травня 2019 року з 10:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
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№ з/п
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Адреса
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Назва організації
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1
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вул. Перлинна, Лиманський район № 3, 4, 2
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Котельні
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2
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Небесної Сотні, 39/1, 39/4, 39/5
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Населення та КБО
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3
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11 ст. Люстдорфської дороги, 1
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«Тенесі»
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4
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11 ст. Люстдорфської дороги, 3
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«Могільдя»
Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.