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    Новини

    Одеситам повідомили про відключення газу (адреси)

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    Одеситам повідомили про відключення газу (адреси)

    На розподільному газопроводі ряд споживачів буде відключений від газопостачання

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі високого тиску за адресою: 11 станція Люстдорфської дороги 7 травня 2019 року з 10:00 до 17:30  будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

    № з/п

    Адреса

    Назва організації

    1

    вул. Перлинна, Лиманський район № 3, 4, 2

    Котельні

    2

    Небесної Сотні, 39/1, 39/4, 39/5

    Населення та КБО

    3

    11 ст. Люстдорфської дороги, 1

    «Тенесі»

    4

    11 ст. Люстдорфської дороги, 3

    «Могільдя»

    Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

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