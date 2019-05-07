Одеситам повідомили про відключення газу (адреси)



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На розподільному газопроводі ряд споживачів буде відключений від газопостачання

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільному газопроводі високого тиску за адресою: 11 станція Люстдорфської дороги 7 травня 2019 року з 10:00 до 17:30 будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

№ з/п Адреса Назва організації 1 вул. Перлинна, Лиманський район № 3, 4, 2 Котельні 2 Небесної Сотні, 39/1, 39/4, 39/5 Населення та КБО 3 11 ст. Люстдорфської дороги, 1 «Тенесі» 4 11 ст. Люстдорфської дороги, 3 «Могільдя»

Управління експлуатації газового господарства м.Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.