Одеситів попередили про відключення газу



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У зв'язку з проведенням ремонтних робіт будуть відключені від газопостачання деякі споживачі Малиновського району

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільних газопроводах низького тиску по вулицям Ак. Філатова та вул. Космонавтів з 10:00 до 17:30 1 липня 2019 року будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

вул. Космонавтів, 14, 18, 20, 22;

вул. Ак. Філатова, 31, 31-А, 31/4, 33, 33-А, 33-Б, 35-А, 37-А.

Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.