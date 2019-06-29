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    Новини

    Одеситів попередили про відключення газу

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    Одеситів попередили про відключення газу

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт будуть відключені від газопостачання деякі споживачі Малиновського району

    У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на розподільних газопроводах низького тиску по вулицям Ак. Філатова та вул. Космонавтів з 10:00 до 17:30 1 липня 2019 року будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

    • вул. Космонавтів, 14, 18, 20, 22;
    • вул. Ак. Філатова, 31, 31-А, 31/4, 33, 33-А, 33-Б, 35-А, 37-А.

    Управління експлуатації газового господарства м. Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

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