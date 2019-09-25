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    Одеситів попередили про зміни руху транспорту на вулиці Тінистій

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    Одеситів попередили про зміни руху транспорту на вулиці Тінистій

    З 27 вересня на вулиці Тінистій вводиться однобічний рух

    Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради попередив водіїв міста, що з 27 вересня на вулиці Тінистій починає діяти однобічний рух транспорту.

    «З метою оптимізації дорожнього руху, збільшення пропускної спроможності вулиць і доріг міста Одеси, поліпшення екологічного стану, розподілу транспортних потоків, особливо в ранкові та вечірні години пік,

    з 27 вересня 2019 року буде введено однобічний рух автотранспорту на вулиці Тінистій - у напрямку до вулиці Черняховського вулицями Педагогічною і Шовкуненко в напрямку до вулиці Посмітного», йдеться у повідомленні.

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