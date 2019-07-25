Одеситів запрошують на безкоштовний лекторій з вакцинації



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В Міському саду Одеси відбудеться лекція про щеплення і здоров'я за участю провідних фахівців у педіатрії та імунології

25 липня 2019 року о 18:00 у Літньому театрі Міського саду відбудеться безкоштовна лекція «Вакцинація: шкода чи користь?».

У заході візьмуть участь: заслужений лікар України, начальник відділу охорони материнства і дитинства міського департаменту охорони здоров'я Ганна Луньова, лікар-імунолог-алерголог Вікторія Осинцева, лікарі-педіатри дитячої міської поліклініки №6 Катерина Перчеклій і Марина Садковська.

Гості лекторію зможуть отримати вичерпні відповіді з позицій сучасної доказової медицини на питання, пов'язані з імунітетом, вакцинацією і здоров'ям дітей. Фахівці розкажуть, від яких захворювань захищають щеплення і наскільки небезпечні ці хвороби, що краще - зробити щеплення або отримати імунітет внаслідок перенесеної хвороби, як перевірити якість і безпеку пропонованих у медзакладах вакцин, які методи профілактики інфекційних захворювань ефективні, крім вакцинації.

Ця інформація особливо актуальна з огляду на те, що в Одесі продовжують реєструватися випадки кору. З початку поточного року на кір захворіли понад 700 одеситів, більше 90% з яких були не щеплені від кору.

У дитячій зоні лекторію будуть організовані розваги та ігри для дітей.

Організатори заходу - департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, Одеський міський Центр здоров'я, громадська організація «Батьки за вакцинацію».