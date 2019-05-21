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    Одеситів запрошують на Олімпійський день

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    Одеситів запрошують на Олімпійський день

    Юні бігуни і спортсмени-професіонали Одеси вийдуть на старти легкоатлетичних забігів у рамках Олімпійського дня

    25 травня 2019 року в Одесі, на території дендропарку Перемоги, відбудеться традиційний спортивно-масовий захід у рамках Олімпійського дня.

    Початок - о 9:00.

    Всіх учасників чекають легкоатлетичні забіги. У змаганнях візьмуть участь юні спортсмени, аматори, представники спортивних шкіл Одеси та області.

    Серед почесних гостей - ветерани спорту, олімпійські чемпіони та призери. Запрошуються всі охочі.

    Початок змагань - о 9:00.

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