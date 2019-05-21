Одеситів запрошують на Олімпійський день
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Юні бігуни і спортсмени-професіонали Одеси вийдуть на старти легкоатлетичних забігів у рамках Олімпійського дня
25 травня 2019 року в Одесі, на території дендропарку Перемоги, відбудеться традиційний спортивно-масовий захід у рамках Олімпійського дня.
Початок - о 9:00.
Всіх учасників чекають легкоатлетичні забіги. У змаганнях візьмуть участь юні спортсмени, аматори, представники спортивних шкіл Одеси та області.
Серед почесних гостей - ветерани спорту, олімпійські чемпіони та призери. Запрошуються всі охочі.
Початок змагань - о 9:00.