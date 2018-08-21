Одеситка успішно виступила в матчах кваліфікації престижного тенісного турніру



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Даяна Ястремська

Даяна Ястремська перемогла трьох представниць першої сотні світової класифікації і вийшла в основну сітку тенісного турніру WTA Premier у США

Вісімнадцятирічна одеситка Даяна Ястремська успішно подолала фінал кваліфікації турніру WTA Premier, який проходить у Нью-Хейвені (США).

У трьох матчах кваліфікації одеситка здолала трьох представниць першої сотні світової класифікації.

У поєдинку з екс-сьомою ракеткою світу, швейцаркою Беліндою Бенчич (зараз - 45-а у світовому рейтингу), Даяна перемогла суперницю у двох сетах, причому в обох випадках - на тай-брейку 7: 6 (5), 7: 6 (3).

Попереду в одеської спортсменки - основна сітка турніру, у якій вона буде боротися з не менш сильними суперницями.