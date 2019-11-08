  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одеська команда «Морські вовки» - лідер юнацького хокейного турніру

    • Розсилка
    Одеська команда «Морські вовки» - лідер юнацького хокейного турніру

    Одеські хокеїсти на етапі Української молодіжної ліги здобули впевнену перемогу

    З 2 по 3 листопада 2019 року в Кривому Розі проходив етап Української молодіжної хокейної ліги - хокейний турнір серед юнаків U-13.

    Одесу на змаганнях представила команда «Морські вовки 07» комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Джінестра». 

    Одесити провели дві гри в Кривому Розі і здобули дві впевнені перемоги над місцевим «Кривбасом 07» з рахунком 9: 3 і відповідно 8: 1. 

    Наразі «Морські вовки 07» займають 1 місце в рейтинговій таблиці з 20-ма очками. 

    Наступні дві гри одесити зіграють 10-11 листопада 2019 року в Одесі. Суперник - столичний «Сокіл 07». 

    Одеса хокей одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ