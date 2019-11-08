Одеська команда «Морські вовки» - лідер юнацького хокейного турніру



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Одеські хокеїсти на етапі Української молодіжної ліги здобули впевнену перемогу

З 2 по 3 листопада 2019 року в Кривому Розі проходив етап Української молодіжної хокейної ліги - хокейний турнір серед юнаків U-13.

Одесу на змаганнях представила команда «Морські вовки 07» комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Джінестра».

Одесити провели дві гри в Кривому Розі і здобули дві впевнені перемоги над місцевим «Кривбасом 07» з рахунком 9: 3 і відповідно 8: 1.

Наразі «Морські вовки 07» займають 1 місце в рейтинговій таблиці з 20-ма очками.

Наступні дві гри одесити зіграють 10-11 листопада 2019 року в Одесі. Суперник - столичний «Сокіл 07».