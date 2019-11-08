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    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон

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    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон

    На оновленому багатофункціональному стадіоні будуть займатися учні трьох шкіл

    Роботи з капремонту стадіону середньої школи №32 на вул. Космонавтів, 60, розпочаті в лютому 2019 року на замовлення управління капітального будівництва, завершені.

    Планування пришкільного стадіону, склад споруд і їх пропускна здатність розраховуються на проведення навчально-тренувальної роботи, різних змагань, спартакіад та інших масових фізкультурних свят.

    Стадіон складається з декількох відкритих спортивних майданчиків: для футболу, мініфутболу, волейболу та баскетболу, майданчик для занять спортом дітей молодшого віку.

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    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон
    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон
    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон
    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон
    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон
    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон
    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон
    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон
    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон
    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон
    В Одесі готують до відкриття багатофункціональний стадіон

    Також до складу спорткомплексу входять бігові доріжки, місце для стрибків в довжину і трибуни для глядачів.

    Футбольні поля покриті штучною травою, яка рекомендована FIFA і UEFA. При правильному використанні термін експлуатації такого покриття коливається в межах 15-20 років.

    Баскетбольний майданчик, майданчик для дітей молодшого віку і бігові доріжки покриті гумовою крихтою з поліуретаном, що також максимально збільшує термін служби спортмайданчиків.

    Навколо всіх майданчиків влаштовано сітчасту огорожу і облаштовано вуличне освітлення.

    Одеса школа стадіон учні
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