Одеські школярі приєдналися до реалізації проєкту «Час сортувати»



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Мета проєкту учням до снаги фото: сайт міста Одеса

Департамент освіти найкращих нагородить цінними подарунками

Одеські школи включилися в реалізацію екопросвітницького проєкту «Час сортувати».

За повідомлення офіційного сайту міста, основна ідея проєкту - залучення шкільної молоді міста Одеса до процесу сортування відходів, проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо побудові культури відповідального споживання.

До участі в проєкті відібрано на конкурсній основі дванадцять закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а саме:

навчально-виховний комплекс «Гімназія №2»;

гімназія № 5;

навчально-виховний комплекс №13;

загальноосвітня школа №26;

спеціалізована школа №;

загальноосвітня школа № 45;

загальноосвітня школа № 62;

навчально-виховний комплекс №84;

загальноосвітня школа №92;

загальноосвітня школа № 106;

загальноосвітня школа №130;

навчально-виховний комплекс «Надія».

На базі закладів освіти командою проєкту будуть створені всі необхідні умови для запровадження роздільного збору відходів.

Цінні призи отримають освітні заклади, які впораються із завданнями найкраще. А саме зможуть зібрати найбільшу кількість сортованих відходів.

Наразі для учасників проєкту тривають навчальні семінари для школярів, які направлені на формування культури поводження зі сміттям, а також культури споживання.

Школярі братимуть участь у проекті до 1 лютого наступного року.

Шкільний екопросвітній проєкт «Час сортувати» реалізується ГО «ЦДРМ «Синергія» та виконується в рамках проєкту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID).