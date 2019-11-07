Одеські школярі приєдналися до реалізації проєкту «Час сортувати»
Департамент освіти найкращих нагородить цінними подарунками
Одеські школи включилися в реалізацію екопросвітницького проєкту «Час сортувати».
За повідомлення офіційного сайту міста, основна ідея проєкту - залучення шкільної молоді міста Одеса до процесу сортування відходів, проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо побудові культури відповідального споживання.
До участі в проєкті відібрано на конкурсній основі дванадцять закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а саме:
- навчально-виховний комплекс «Гімназія №2»;
- гімназія № 5;
- навчально-виховний комплекс №13;
- загальноосвітня школа №26;
- спеціалізована школа №;
- загальноосвітня школа № 45;
- загальноосвітня школа № 62;
- навчально-виховний комплекс №84;
- загальноосвітня школа №92;
- загальноосвітня школа № 106;
- загальноосвітня школа №130;
- навчально-виховний комплекс «Надія».
На базі закладів освіти командою проєкту будуть створені всі необхідні умови для запровадження роздільного збору відходів.
Цінні призи отримають освітні заклади, які впораються із завданнями найкраще. А саме зможуть зібрати найбільшу кількість сортованих відходів.
Наразі для учасників проєкту тривають навчальні семінари для школярів, які направлені на формування культури поводження зі сміттям, а також культури споживання.
Школярі братимуть участь у проекті до 1 лютого наступного року.