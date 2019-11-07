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    Одеські школярі приєдналися до реалізації проєкту «Час сортувати»

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    Мета проєкту учням до снаги - Одеські школярі приєдналися до реалізації проєкту «Час сортувати»
    Мета проєкту учням до снаги
    фото: сайт міста Одеса

    Департамент освіти найкращих нагородить цінними подарунками

    Одеські школи включилися в реалізацію екопросвітницького проєкту «Час сортувати».

    За повідомлення офіційного сайту міста, основна ідея проєкту - залучення шкільної молоді міста Одеса до процесу сортування відходів, проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо побудові культури відповідального споживання.

    До участі в проєкті відібрано на конкурсній основі дванадцять закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси, а саме:

    • навчально-виховний комплекс «Гімназія №2»;
    • гімназія № 5;
    • навчально-виховний комплекс №13;
    • загальноосвітня школа №26;
    • спеціалізована школа №;
    • загальноосвітня школа № 45;
    • загальноосвітня школа № 62;
    • навчально-виховний комплекс №84;
    • загальноосвітня школа №92;
    • загальноосвітня школа № 106;
    • загальноосвітня школа №130;
    • навчально-виховний комплекс «Надія». 

    На базі закладів освіти командою проєкту будуть створені всі необхідні умови для запровадження роздільного збору відходів.

    Цінні призи отримають освітні заклади, які впораються із завданнями найкраще. А саме зможуть зібрати найбільшу кількість сортованих відходів.

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    Одеські школярі приєдналися до реалізації проєкту «Час сортувати»
    Одеські школярі приєдналися до реалізації проєкту «Час сортувати»
    Одеські школярі приєдналися до реалізації проєкту «Час сортувати»

    Наразі для учасників проєкту тривають навчальні семінари для школярів, які направлені на формування культури поводження зі сміттям, а також культури споживання.

    Школярі братимуть участь у проекті до 1 лютого наступного року.

    Шкільний екопросвітній проєкт «Час сортувати» реалізується ГО «ЦДРМ «Синергія» та виконується в рамках проєкту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), що фінансується Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID).
    Одеса школа школярі
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