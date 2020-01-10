Одеська лікарня отримала сучасний рентген-апарат



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В Одесі для міської лікарні №1 за програмою «Здоров'я» закуплена рентгенографічна система виробництва Італії

Триває оснащення сучасним медичним обладнанням лікувально-профілактичних закладів Одеси в рамках реалізації Міської цільової програми «Здоров'я».

Для міської клінічної лікарні №1 за кошти міського бюджету за програмою «Здоров'я» придбана сучасна цифрова мобільна рентгенографічна система МАС виробництва Італії.

Новий рентген-апарат забезпечує виконання точних і безпечних рентгенографічних досліджень в операційних, палатах інтенсивної терапії, травматології, ортопедії, відділеннях швидкої допомоги і т. ін. Компактність рентгенівського апарату і невелика вага забезпечують легкість пересування, а широкий діапазон повороту штатива і випромінювача дозволяє розташувати апарат між ліжками в лікарняній палаті.

Високочастотний рентгенівський генератор забезпечує зниження променевого навантаження на пацієнта і медичний персонал. Апарат забезпечує високу якість зображення, яке передається на монітор до лікаря-рентгенолога, а також може бути роздруковане на фотознімках.

За рахунок коштів міського бюджету Одеси тривають поетапний капітальний ремонт і реконструкція комплексу споруд міської клінічної лікарні №1 (Єврейської лікарні) - пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення. Наразі готується до відкриття після капітального ремонту реанімаційне відділення лікарні.